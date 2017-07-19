МВД: главная версия убийства Шеремета - профессиональная деятельность

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Главной версией в деле Павла Шеремета остается убийство из-за профессиональной деятельности, сообщил в четверг пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Он стал единственным представителем исполнительной власти и правоохранительных структур, кто в годовщину смерти Шеремета вышел к журналистам.

Павел Шеремет 20 июля 2016 года был взорван в Киеве в машине, которая принадлежала его близкой подруге Алене Притуле. Следствие говорило о шести возможных версиях преступления, в том числе, что мишенью могла быть сама Притула. Однако ответов на вопрос, кто и зачем убил известного журналиста, за этот год найти так и не смогло. Вместо этого минимизировала все контакты с прессой и общественностью.

Шевченко в четверг объяснил, что следствие запретило правоохранителям обнародовать подробности своих действий.

"8 февраля, в день назначения на должность председателя Национальной полиции Сергея Князева мы в стенах МВД провели большую пресс-конференцию, где показывали то, что позволило следствие: материалы дела, все, что не помешало бы делу, было обнародовано. С тех пор следствие нам не позволяет обнародовать какие-то другие дополнительные сведения, которые сказали нечто большее, чем на той пресс-конференции", — сказал в четверг журналистам Шевченко.

Представитель МВД отметил, что следствие заинтересовано в следственных действиях на территории России, в частности, в допросе бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который в настоящее время находится в РФ. Шеремет встречался с Клименко незадолго до гибели.

"Все эти контакты на российской территории исследовать сейчас следственным путем, допросить невозможно. Так же невозможно надеяться на правовую помощь со стороны правоохранительных органов Российской Федерации. Это существенно усложняет следствие, но оно не стоит на месте", — отметил Шевченко.

В четверг коллеги и активисты провели в Киеве акцию в память о Шеремете. В частности, они пришли к стенам Администрации президента и МВД, требовали найти убийц.