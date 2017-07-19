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Топ-менеджеры "Беларусбанка" отказались давать показания в суде

20.07.2017 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Обвиняемые по делу о взятках в Белорусбанке отказались давать показания в суде на данном этапе, в судебном следствии объявлен перерыв до 25 июля. Передает корреспондент Sputnik в четверг из зала суда Центрального района Минска.

Топ-менеджеры "Беларусбанка" отказались давать показания в суде
© Sputnik / Виктор Толочко
Топ-менеджер Беларусбанка признал свою вину в получении взяток

В качестве обвиняемых по данному делу проходят бывший первый заместитель председателя правления Беларусбанка Геннадий Господарик и заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николай Цырто.

Господарик и Цырто отказались давать показания на данном этапе судебного следствия, попросив допросить их после того, как будут допрошены в суде свидетели и исследованы письменные материалы дела. В этой связи судья объявила перерыв до 25 июля, поручив вызвать на этот день свидетелей.

Судья Татьяна Оковитая спросила гособвинителя, чем подтверждается вина обвиняемых. На что гособвинитель Юрий Шерстнев сообщил, что это показания самих обвиняемых, 46 свидетелей, протоколы осмотров места происшествия, протоколы обысков по месту работы и месту жительства обвиняемых, акты проверок финансово-хозяйственной деятельности банка, расшифровка телефонных разговоров.

Материалы уголовного дела составляют более 10 томов.

 
Теги: Минск
 
 
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По делу о взятках в "Беларусбанке" проходит почти 50 свидетелей, материалы дела составляют более 10 томов.

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