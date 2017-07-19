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Машина "Белпочты" сбила подростка на велосипеде в Калинковичах

20.07.2017 16:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл – Sputnik. Подросток-велосипедист пострадал в Калинковичах – его сбил автомобиль УАЗ РУП "Белпочта", сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Машина "Белпочты" сбила подростка на велосипеде в Калинковичах
© Фото: ГАИ Бреста
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Авария произошла днем накануне на улице Советской районного центра.

"Водитель, управляя автомобилем УАЗ 39099, совершил наезд на 16-летнего велосипедиста", – сообщили в ГАИ.

По информации инспекции, подросток переезжал улицу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Собеседники Sputnik уточнили, что велосипедист получил в аварии травмы и был доставлен в реанимацию Калинковичской центральной районной больницы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Подросток переезжал улицу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

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