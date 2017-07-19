|
Машина "Белпочты" сбила подростка на велосипеде в Калинковичах
20.07.2017 16:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл – Sputnik. Подросток-велосипедист пострадал в Калинковичах – его сбил автомобиль УАЗ РУП "Белпочта", сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: ГАИ Бреста
Авария произошла днем накануне на улице Советской районного центра.
"Водитель, управляя автомобилем УАЗ 39099, совершил наезд на 16-летнего велосипедиста", – сообщили в ГАИ.
По информации инспекции, подросток переезжал улицу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Собеседники Sputnik уточнили, что велосипедист получил в аварии травмы и был доставлен в реанимацию Калинковичской центральной районной больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подросток переезжал улицу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
|
Архив (ЧП)
Комментарии