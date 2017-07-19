МИНСК, 20 июл – Sputnik. Подросток-велосипедист пострадал в Калинковичах – его сбил автомобиль УАЗ РУП "Белпочта", сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: ГАИ Бреста Двое детей на велосипеде врезались в Opel в Бресте

Авария произошла днем накануне на улице Советской районного центра.

"Водитель, управляя автомобилем УАЗ 39099, совершил наезд на 16-летнего велосипедиста", – сообщили в ГАИ.

По информации инспекции, подросток переезжал улицу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Собеседники Sputnik уточнили, что велосипедист получил в аварии травмы и был доставлен в реанимацию Калинковичской центральной районной больницы.