В Минске 41-летний сотрудник водоканала погиб после спуска в один из канализационных колодцев

Днем 20 июля после спуска в один из канализационных колодцев в Минске погиб работник водоканала. Ему стало плохо во время спуска, до приезда скорой он скончался. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

41-летний мужчина спустился в колодец на улице Кульман. Через некоторое время ему стало плохо, коллеги вытащили его на поверхность и вызвали скорую.

«Мужчина находился в сознании, однако его состояние ухудшилось и прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть рабочего», — рассказали в пресс-службе СК.

По факту смерти рабочего проводится проверка. Назначены экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти.