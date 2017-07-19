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В Минске 41-летний сотрудник водоканала погиб после спуска в один из канализационных колодцев

20.07.2017 16:34 — ЧП | Tut.by  
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Днем 20 июля после спуска в один из канализационных колодцев в Минске погиб работник водоканала. Ему стало плохо во время спуска, до приезда скорой он скончался. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

41-летний мужчина спустился в колодец на улице Кульман. Через некоторое время ему стало плохо, коллеги вытащили его на поверхность и вызвали скорую.

«Мужчина находился в сознании, однако его состояние ухудшилось и прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть рабочего», — рассказали в пресс-службе СК.

По факту смерти рабочего проводится проверка. Назначены экспертизы, чтобы выяснить точную причину смерти.

 
Теги: Минск
 
 
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Коллеги вытащили его на поверхность, но рабочий скончался до приезда медиков.

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