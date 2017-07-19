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Рабочий умер после спуска в канализационный колодец в Минске

20.07.2017 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Рабочий скоропостижно скончался после того, как спустился в канализационный колодец на улице Кульман в Минске, сообщили в управлении Следственного комитета по Минску.

Рабочий умер после спуска в канализационный колодец в Минске
© Pixabay
СК проводит проверку по факту гибели лесничего в Оршанском районе

"Предварительно установлено, что мужчина спустился в канализационный колодец на улице Кульман и, через некоторое время, ему стало плохо. Коллеги вытащили рабочего на поверхность и вызвали скорую помощь", – рассказали в УСК.

Когда мужчину подняли на поверхность, он находился в сознании, однако его состояние ухудшалось. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть рабочего. 

Предположительно, погибший был сотрудником "Водоканала". В "Минскводоканале" Sputnik отказались комментировать ситуацию, уточнив, что не могут давать пояснения до завершения следственно-оперативных мероприятий. 

УСК по Минску начало проверку по факту гибели рабочего. Следователи поводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства трагедии. Определить причины смерти мужчины должны помочь экспертизы, которые проводят специалисты управления государственного комитета судебных экспертиз по Минску.

 
Теги: Минск
 
 
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Коллеги помогли мужчине подняться на поверхность, однако его состояние ухудшалось – прибывшие на место медики констатировали смерть.

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