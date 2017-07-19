Росатом: СМИ сегодня пишут о прошлогоднем ЧП на БелАЭС

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Распространенная рядом белорусских СМИ информация о якобы случившихся двух смертельных случаях на площадке Белорусской АЭС — на самом деле годичной давности, заявили Sputnik в российском АО "Инжиниринговая компания "АСЭ", которая входит в структуру Росатома и выполняет проектирование и сооружение БелАЭС.

В четверг ряд белорусских СМИ со ссылкой на некую жительницу Островца Дануту рассказали о том, что на площадке строительства станции погибли двое рабочих. Один из них пострадал при взрыве газового баллона во время работ, второй сорвался с высоты, утверждала жительница райцентра, вблизи которого строится АЭС.

"У нас не зафиксировано таких случаев. При этом информация о всех ЧП на площадке, даже самых незначительных, незамедлительно к нам поступает. Более того, мы связались со стройплощадкой и после тщательной проверки можем утверждать, что речь идет о случаях годичной давности", — сообщили Sputnik в АСЭ.

Со своей стороны официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталья Живолевская сообщила Sputnik, что в органы МЧС региона информация о ЧП на площадке строительства, случившихся в четверг или несколько дней назад, не поступала.

"Падение с высоты, вообще, никогда не проходит через структуры МЧС, но если бы произошла гибель человека при взрыве газового баллона, мы бы обязательно об этом знали", — сказала Живолевская.

Нет данных о ЧП на площадке строительства и в Госатомнадзоре. В свою очередь в пресс-службе Минэнерго Беларуси заявили, что впервые слышат о подобных инцидентах.

В АСЭ также заявили, что не впервые сталкиваются со случаями, когда "информация ходит по кругу". "ЧП случилось два года назад, так бывает, что информация ходит по кругу и возвращается, особенно когда этого хотят определенным образом настроенные люди", — сказал представитель компании.

Что писали о ЧП раньше?

Как ранее сообщал Sputnik, 26 августа 2016 года на площадке строительства БелАЭС произошел несчастный случай , в результате которого погиб работник — представитель российской субподрядной организации. Причиной трагедии могли стать нарушения правил безопасности при подаче баллонов с газовой смесью сотрудниками субподрядной организации, пояснили тогда в Росатоме.

В декабре 2016 года стало известно еще об одном ЧП на площадке: работник, оступившись на лестнице, упал и получил перелом бедра и ушибы.

Кроме того, по данным руководителя группы охраны и правил безопасности БелАЭС Александра Гутора, которые приводило издание "Энергетика Беларуси", 12 июля 2015 года на строительном объекте здания турбины блока №1 упал с высоты бетонщик СУ-61 ОАО "Гомельпромстрой". Следователи установили, что причиной происшедшего стало грубое нарушение требований безопасности — рабочий не использовал специальный пояс. Второй трагический случай был зарегистрирован 20 октября того же года на том же объекте: произошло падение плотника СУ-45 ОАО "Гомельпромстрой", работник погиб.