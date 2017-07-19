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Автобус ПАЗ насмерть сбил 50-летнего мужчину в Барановичах

20.07.2017 17:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл – Sputnik. Мужчина погиб в Барановичах в результате наезда автобуса ПАЗ, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Автобус ПАЗ насмерть сбил 50-летнего мужчину в Барановичах
© Фото: ГАИ Гомеля
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ДТП произошло накануне около 18:00 на улице Минской районного центра.

"Местный житель, управляя автобусом ПАЗ, совершил наезд на, предположительно, 50-летнего мужчину", – сказали в ГАИ. 

По информации инспекции, пострадавший переходил проезжую часть в неположенном месте. Мужчина от полученных в ДТП травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сбитый пешеход попал под колеса машины, так как переходил проезжую часть в неположенном месте.

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