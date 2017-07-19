Автобус ПАЗ насмерть сбил 50-летнего мужчину в Барановичах

МИНСК, 20 июл – Sputnik. Мужчина погиб в Барановичах в результате наезда автобуса ПАЗ, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: ГАИ Гомеля Машина "Белпочты" сбила подростка на велосипеде в Калинковичах

ДТП произошло накануне около 18:00 на улице Минской районного центра.

"Местный житель, управляя автобусом ПАЗ, совершил наезд на, предположительно, 50-летнего мужчину", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, пострадавший переходил проезжую часть в неположенном месте. Мужчина от полученных в ДТП травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку.