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Автобус ПАЗ насмерть сбил 50-летнего мужчину в Барановичах
20.07.2017 17:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл – Sputnik. Мужчина погиб в Барановичах в результате наезда автобуса ПАЗ, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: ГАИ Гомеля
ДТП произошло накануне около 18:00 на улице Минской районного центра.
"Местный житель, управляя автобусом ПАЗ, совершил наезд на, предположительно, 50-летнего мужчину", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, пострадавший переходил проезжую часть в неположенном месте. Мужчина от полученных в ДТП травм скончался на месте.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку.
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Сбитый пешеход попал под колеса машины, так как переходил проезжую часть в неположенном месте.
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