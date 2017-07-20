Землетрясение произошло в курортной зоне Греции и Турции

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Землетрясение, которое произошло в ночь на пятницу в Эгейском море, затронуло курортные зоны Греции и Турции, сейсмологи отметили небольшое цунами, вызванное подземными толчками.

Специалисты отмечают, что эпицентр находился чуть более чем в десяти километрах от турецкого курортного города Бодрум, и в 16,2 километра у популярного у туристов острова Кос в Греции. Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине.

Турция: прыжки в окна и эвакуация больницы

После землетрясения, мощность которого достигала 6,7 балла, у юго-западных берегов Турции произошло не менее восьми афтершоков, самый мощный был магнитудой 5,1, передает Sputnik Turkish со ссылкой на местные власти.

​В результате подземных толчков пострадали несколько жителей турецкого города Мугла, которые во время землетрясения выпрыгнули из окон, они были госпитализированы. Мэрия города также сообщила о травмах нескольких человек, которые упали на лестницах.

​От землетрясения также пострадал ряд зданий, в которых появились трещины. В их числе и больница Бодрума, пациенты которой были эвакуированы. Русскоязычные пользователи соцсетей, находящиеся в Бодруме, отмечают, что жители города вышли спать на улицы.

​В целом турецкие власти отметили, что серьезных травм в результате землетрясения никто не получил, население отделалось ушибами и переломами, всего в медучреждения обратилось около 70 человек.

Греция: двое погибших и более 120 пострадавших

Остров Кос, жители которого наиболее сильно ощутили на себе подземные толчки, пережил более 30 афтершоков, магнитуда которых составила от 3,7 до 5,5. На острове пострадал морской порт, а также средневековая крепость рыцарей-госпитальеров и минарет мечети, построенной в 1725 году.