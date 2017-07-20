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Житель Бреста среди бела дня задушил свою мать

21.07.2017 09:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали жителя Бреста, который подозревается в убийстве своей матери, сообщили в МВД.

В Бресте в минувший четверг в 14:50 в своей квартире со следами побоев был обнаружен труп пенсионерки.

"Предварительно установлено, что ее в 13:00 в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, избил и задушил проживающий совместно неработающий сын, 1983 года рождения", — сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел Беларуси.

По подозрению в совершении данного преступления мужчина задержан, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и мотивы преступления, опрашивают соседей и знакомых погибшей.

Всего за минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 284 преступления и 27 происшествий, что на 49 преступлений меньше и пять происшествий больше по сравнению с соответствующими сутками прошлого года.

"По линии уголовного розыска зарегистрировано 172 преступления, по 104 из которых установлены подозреваемые. В общей массе преступлений по линии уголовного розыска 66,9% — составляют кражи, 5,8% — хулиганства, 2,3% — грабежи", — уточнили в МВД.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и мотивы преступления, опрашивают соседей и знакомых погибшей.

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