МИНСК, 21 июл — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека, сообщил Sputnik начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.



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Авария произошла накануне во второй половине дня на объездной вокруг Витебска автодороге Р49. Водитель 1999 года рождения за рулем Ford Scorpio на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой Scania.

В результате травмы получил водитель легковушки 1999 года рождения, а также два его пассажира, все трое — жители Полоцка. По информации Витебского областного управления МЧС, одного из находившихся в Scorpio человек из искореженного автомобиля доставали спасатели.

Мужчина 1968 года рождения, управлявший фурой, не пострадал.

Как рассказал представитель ГАИ, водитель легкового автомобиля получил водительские права всего девять дней назад.