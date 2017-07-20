БелАЭС: несчастных случаев со смертельным исходом в 2017 году не было

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Администрация госпредприятия "Белорусская АЭС" заявила, что на площадке строительства станции в 2017 году не было несчастных случаев, которые привели к гибели людей.



© Sputnik / Виктор Толочко Росатом: СМИ сегодня пишут о прошлогоднем ЧП на БелАЭС

В четверг ряд белорусских СМИ со ссылкой на некую жительницу Островца Дануту рассказали о том, что на площадке строительства станции погибли двое рабочих. Один из них пострадал при взрыве газового баллона во время работ, второй сорвался с высоты, утверждала жительница райцентра, вблизи которого строится АЭС.

В данной связи в руководстве БелАЭС отметили, что в адрес администрации предприятия начали поступать вопросы со ссылкой на информационные ресурсы сети Интернет о новых ЧП на Белорусской АЭС, связанных с гибелью двух сварщиков в результате взрыва газовой установки, а также со смертельными травмами монтажника, полученными им при падении с высоты.

"В связи с этим РУП "Белорусская АЭС" информирует: в 2017 году несчастных случаев со смертельным исходом, а также несчастных случаев с тяжелым исходом, связанных с падением с высоты, на площадке строительства не было", — сообщили в информационном центре станции со ссылкой на руководство предприятия.

В четверг Sputnik также пояснили в в российском АО "Инжиниринговая компания "АСЭ", которая входит в структуру Росатома и выполняет проектирование и сооружение БелАЭС, что распространенная рядом белорусских СМИ информация о якобы случившихся двух смертельных случаях на площадке Белорусской АЭС — на самом деле годичной давности. Не подтвердили эту информацию также в Гродненском областном управлении МЧС и в Госатомнадзоре.

Как ранее сообщал Sputnik, 26 августа 2016 года на площадке строительства БелАЭС произошел несчастный случай, в результате которого погиб работник — представитель российской субподрядной организации. Причиной трагедии могли стать нарушения правил безопасности при подаче баллонов с газовой смесью сотрудниками субподрядной организации, пояснили тогда в Росатоме.

В декабре 2016 года стало известно еще об одном ЧП на площадке: работник, оступившись на лестнице, упал и получил перелом бедра и ушибы.