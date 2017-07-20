Туристы на курортах Турции: у людей паника - страшно

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Русскоязычные туристы на курортах Турции и Греции делятся впечатлениями о прошедшем землетрясении в социальных сетях.



© REUTERS Osman Turanli/Social Media/Handout via Reuters Землетрясение произошло в курортной зоне Греции и Турции

Ночью с четверга на пятницу в Эгейском море произошло землетрясение, которое сейсмологи оценили мощностью в шесть баллов. Из-за подземных толчков пострадали курортные зоны Греции и Турции — в частности, остров Кос и турецкий Бодрум. В результате ЧП пострадали сотни местных жителей и туристов.

Информации о пострадавших от землетрясения в Турции и Греции белорусских туристов на данный момент нет, однако на курортах сейчас отдыхают многие выходцы из постсоветских стран, которые делятся своими впечатлениями в социальных сетях.