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Туристы на курортах Турции: у людей паника - страшно

21.07.2017 09:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Русскоязычные туристы на курортах Турции и Греции делятся впечатлениями о прошедшем землетрясении в социальных сетях.

Туристы на курортах Турции: у людей паника - страшно
© REUTERS Osman Turanli/Social Media/Handout via Reuters
Землетрясение произошло в курортной зоне Греции и Турции

Ночью с четверга на пятницу в Эгейском море произошло землетрясение, которое сейсмологи оценили мощностью в шесть баллов. Из-за подземных толчков пострадали курортные зоны Греции и Турции — в частности, остров Кос и турецкий Бодрум. В результате ЧП пострадали сотни местных жителей и туристов.

Информации о пострадавших от землетрясения в Турции и Греции белорусских туристов на данный момент нет, однако на курортах сейчас отдыхают многие выходцы из постсоветских стран, которые делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

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