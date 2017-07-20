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Непогода в Барановичах: ливень затопил улицы, ветер поломал деревья и опрокинул биллборды

21.07.2017 10:58 — ЧП | Tut.by  
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20 июля в Барановичах прошли ливень и грозы. За сутки в городе выпала декадная норма осадков, сообщила TUT.BY начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией государственного учреждения «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.

Видео: kri kri

Сильные дожди, которые обрушились на город во второй половине дня, за полчаса затопили улицы. Как сообщает местная газета «Наш Край», на улице Коммунистической возникло целое озеро, машины не могли проехать — глохли.


























Очевидцы рассказывают, что даже городской автобус № 6 остановился, водитель не рискнул ехать, с опаской взирая на все увеличивающуюся водную гладь, пишет издание.


Фото: vk.com/podslyshano_baranovichi

Фото: vk.com/podslyshano_baranovichi

В Южном микрорайоне на улице Советской ветер снес биллборд прямо на припарковынные автомобили. В результате несколько транспортных средств получили повреждения.

Кроме того, как сообщают пользователи в соцсетях, ветер валил деревья во дворах, а также повалил липу на ступени СШ № 16.

21 июля в Бресте будет теплым. По прогнозам синоптиков возможны кратковременные дожди с вероятностью 80−90%, а также гроза с вероятностью 20−30%. Днем воздух прогреется до +27°С — +29°С.


Фото: @Руслана Гутырчик via Intex-press
 
Теги: Брест
 
 
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