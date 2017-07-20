Непогода в Барановичах: ливень затопил улицы, ветер поломал деревья и опрокинул биллборды

20 июля в Барановичах прошли ливень и грозы. За сутки в городе выпала декадная норма осадков, сообщила TUT.BY начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией государственного учреждения «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.

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Сильные дожди, которые обрушились на город во второй половине дня, за полчаса затопили улицы. Как сообщает местная газета «Наш Край», на улице Коммунистической возникло целое озеро, машины не могли проехать — глохли.





















































Очевидцы рассказывают, что даже городской автобус № 6 остановился, водитель не рискнул ехать, с опаской взирая на все увеличивающуюся водную гладь, пишет издание.



Фото: vk.com/podslyshano_baranovichi



Фото: vk.com/podslyshano_baranovichi

В Южном микрорайоне на улице Советской ветер снес биллборд прямо на припарковынные автомобили. В результате несколько транспортных средств получили повреждения.

Кроме того, как сообщают пользователи в соцсетях, ветер валил деревья во дворах, а также повалил липу на ступени СШ № 16.

21 июля в Бресте будет теплым. По прогнозам синоптиков возможны кратковременные дожди с вероятностью 80−90%, а также гроза с вероятностью 20−30%. Днем воздух прогреется до +27°С — +29°С.



Фото: @Руслана Гутырчик via Intex-press