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В Гомеле возле здания суда Советского района обнаружили подозрительный сверток

21.07.2017 11:34 — ЧП | Tut.by  
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Сегодня, 21 июля, примерно в 10.30 к зданию суда Советского района прибыла группа разминирования. Причиной переполоха послужил подозрительный сверток, который обнаружили на улице.


Первыми подозрительный предмет, завернутый в полиэтилен и перемотанный черным скотчем заметили постовые сотрудники милиции, которые  следят за охраной правопорядка в здании районного суда, они и вызвали группу разминирования.

Прибывшие к месту вызова саперы развернули сверток, в нем оказался красный кирпич. Эвакуация людей из близлежащих домов не потребовалась. Напомним, что в это время в здании суда слушалось дело гомельского блогера Максима Филиповича, которого обвиняют в незаконном изготовлении продукции СМИ.

 
 
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Сегодня примерно в 10.30 к зданию суда Советского района прибыла группа разминирования. Причиной переполоха послужил подозрительный сверток, который обнаружили на...

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