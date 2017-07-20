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В Гомеле возле здания суда Советского района обнаружили подозрительный сверток
Сегодня, 21 июля, примерно в 10.30 к зданию суда Советского района прибыла группа разминирования. Причиной переполоха послужил подозрительный сверток, который обнаружили на улице.
Первыми подозрительный предмет, завернутый в полиэтилен и перемотанный черным скотчем заметили постовые сотрудники милиции, которые следят за охраной правопорядка в здании районного суда, они и вызвали группу разминирования.
Прибывшие к месту вызова саперы развернули сверток, в нем оказался красный кирпич. Эвакуация людей из близлежащих домов не потребовалась. Напомним, что в это время в здании суда
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Сегодня примерно в 10.30 к зданию суда Советского района прибыла группа разминирования. Причиной переполоха послужил подозрительный сверток, который обнаружили на...
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Архив (ЧП)
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