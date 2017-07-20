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По делу о смертельных "покатушках" в Речице вынесен приговор

21.07.2017 11:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Суд Речицкого района приговорил виновника ДТП, в котором погиб один человек и один получил телесные повреждения, к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, сообщили в Гомельском областном суде.

По делу о смертельных "покатушках" в Речице вынесен приговор
© Фото: УСК по Гомельской области
СК сообщил подробности смертельной шалости в Речицком районе

В феврале 2017 года житель Речицы 1997 года рождения, находясь за рулем Ford Focus, катал на прицепленной камере от грузовика МАЗ двоих несовершеннолетних, на закруглении дороги камеру занесло, в результате один человек погиб, второй получил телесные повреждения.

"Суд признал жителя Речицы виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, он приговорен к 2 годам лишения свободы",- сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Кроме того, суд принял решение запретить ему управлять автотранспортом в течение пяти лет. Также судом удовлетворено ходатайство родителей погибшего юноши о том, чтобы им обвиняемый выплатил 50 тысяч рублей в качестве морального вреда.

В суде сообщили, что приговор не окончательный и может быть опротестован в течение 10 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд удовлетворил ходатайство родителей погибшего юноши о выплате им 50 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

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