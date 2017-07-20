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По делу о смертельных "покатушках" в Речице вынесен приговор
21.07.2017 11:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Суд Речицкого района приговорил виновника ДТП, в котором погиб один человек и один получил телесные повреждения, к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, сообщили в Гомельском областном суде.
В феврале 2017 года житель Речицы 1997 года рождения, находясь за рулем Ford Focus,
"Суд признал жителя Речицы виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, он приговорен к 2 годам лишения свободы",- сообщили Sputnik в пятницу в суде.
Кроме того, суд принял решение запретить ему управлять автотранспортом в течение пяти лет. Также судом удовлетворено ходатайство родителей погибшего юноши о том, чтобы им обвиняемый выплатил 50 тысяч рублей в качестве морального вреда.
В суде сообщили, что приговор не окончательный и может быть опротестован в течение 10 дней.
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Суд удовлетворил ходатайство родителей погибшего юноши о выплате им 50 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.
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