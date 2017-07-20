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Момент взрыва газа в китайском ресторане в Ханчжоу попал на видео
21.07.2017 12:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Два человека погибли в результате взрыва газа в городе Ханчжоу китайской провинции Чжэцзян, момент взрыва запечатлели видеокамеры.
Взрыв бытового газа произошел в одном из ресторанов. Происшествие запечатлела камера на дорожном перекрестке. На кадрах видно вспышку и огромный клуб дыма и пыли, который вывалил на дорогу.
В результате взрыва погибли два человека, более пятидесяти пострадали (12 из них получили серьезные травмы). Взрыв привел к огромному пожару, в результате которого здание выгорело полностью. Также пострадал городской автобус, который проезжал рядом с рестораном в момент взрыва.
В настоящее время пожар потушен.
Город Ханчжоу является столицей провинции Чжэцзян, он находится в 180 километрах от Шанхая. Население города составляет более шести миллионов человек.
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Погибли два человека, более пяти десятков пострадали, 12 из них получили серьезные ранения.
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