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В Могилеве полуголый мужчина хотел сброситься с моста
21.07.2017 12:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Сотрудники милиции, спасатели и медики почти два часа уговаривали полуголого мужчину не прыгать с моста в Могилеве, сообщил местный интернет-портал
По данным издания, в Могилеве в пятницу рано утром на Пушкинском мосту с наружной стороны стоял мужчина в трусах, по-видимому, угрожая самоубийством.
На место происшествия прибыли автомобили ГАИ, МЧС и скорой медицинской помощи, в связи с инцидентом были перекрыты две полосы движения.
Как сообщил интернет-портал, в результате переговоров с мужчиной, которые продолжались не один час, удалось убедить его не прыгать с моста.
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Сотрудники ГАИ в связи с инцидентом на несколько часов перекрыли движение, мужчину удалось уговорить не совершать суицид.
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