В Могилеве полуголый мужчина хотел сброситься с моста

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Сотрудники милиции, спасатели и медики почти два часа уговаривали полуголого мужчину не прыгать с моста в Могилеве, сообщил местный интернет-портал "Могилев. Онлайн" .

© Pixabay Сотрудники МЧС предотвратили попытку суицида в Гродно

По данным издания, в Могилеве в пятницу рано утром на Пушкинском мосту с наружной стороны стоял мужчина в трусах, по-видимому, угрожая самоубийством.

На место происшествия прибыли автомобили ГАИ, МЧС и скорой медицинской помощи, в связи с инцидентом были перекрыты две полосы движения.

Как сообщил интернет-портал, в результате переговоров с мужчиной, которые продолжались не один час, удалось убедить его не прыгать с моста.