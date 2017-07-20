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В Могилеве полуголый мужчина хотел сброситься с моста

21.07.2017 12:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Сотрудники милиции, спасатели и медики почти два часа уговаривали полуголого мужчину не прыгать с моста в Могилеве, сообщил местный интернет-портал "Могилев. Онлайн".

В Могилеве полуголый мужчина хотел сброситься с моста
© Pixabay
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По данным издания, в Могилеве в пятницу рано утром на Пушкинском мосту с наружной стороны стоял мужчина в трусах, по-видимому, угрожая самоубийством.

На место происшествия прибыли автомобили ГАИ, МЧС и скорой медицинской помощи, в связи с инцидентом были перекрыты две полосы движения.

Как сообщил интернет-портал, в результате переговоров с мужчиной, которые продолжались не один час, удалось убедить его не прыгать с моста.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сотрудники ГАИ в связи с инцидентом на несколько часов перекрыли движение, мужчину удалось уговорить не совершать суицид.

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