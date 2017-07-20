ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могилевчанин проигрался в казино и пытался спрыгнуть с моста

21.07.2017 14:04 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Три часа сотрудники милиции и психологи МЧС уговаривали 31-летнего жителя Могилева не прыгать с моста. Как уточняет БЕЛТА, одной из причин этого поступка был проигрыш в казино.

21 июля примерно в 06.45 прохожие сообщили в милицию, что на мосту через реку Днепр по проспекту Пушкинскому мужчина перелез через ограждение и собирается спрыгнуть.

Видео: Никита Борисов, взято со страницы vk.com/my.mogilev

— Гражданином, который намеревался спрыгнуть с моста оказался 31-летний житель Могилева, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.


Фото: Игорь Лосев, взято со страницы vk.com/my.mogilev

Место оцепили, ГАИ частично перекрыла движение автомобилей на мосту. Внизу работники МЧС установили «куб жизни» на случай падения. Дежурили скорая помощь и водолазы ОСВОД.


Фото: Вадим Волчков, взято со страницы vk.com/my.mogilev

В результате переговоров милиционеры и психологи переубедили мужчину не сводить счеты с жизнью.

— Могилевчанин госпитализирован в учреждение здравоохранения. Проводится проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — добавили в УВД.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три часа сотрудники милиции и психологи МЧС уговаривали 31-летнего мужчину не сводить счеты с жизнью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Момент взрыва газа в китайском ресторане в Ханчжоу попал на видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика