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Могилевчанин проигрался в казино и пытался спрыгнуть с моста
Три часа сотрудники милиции и психологи МЧС уговаривали 31-летнего жителя Могилева не прыгать с моста. Как уточняет
21 июля примерно в 06.45 прохожие сообщили в милицию, что на мосту через реку Днепр по проспекту Пушкинскому мужчина перелез через ограждение и собирается спрыгнуть.
Видео: Никита Борисов, взято со страницы vk.com/my.mogilev
— Гражданином, который намеревался спрыгнуть с моста оказался 31-летний житель Могилева, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, —
Место оцепили, ГАИ частично перекрыла движение автомобилей на мосту. Внизу работники МЧС установили «куб жизни» на случай падения. Дежурили скорая помощь и водолазы ОСВОД.
В результате переговоров милиционеры и психологи переубедили мужчину не сводить счеты с жизнью.
— Могилевчанин госпитализирован в учреждение здравоохранения. Проводится проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — добавили в УВД.
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Три часа сотрудники милиции и психологи МЧС уговаривали 31-летнего мужчину не сводить счеты с жизнью.
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Архив (ЧП)
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