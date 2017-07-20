Могилевчанин проигрался в казино и пытался спрыгнуть с моста

Три часа сотрудники милиции и психологи МЧС уговаривали 31-летнего жителя Могилева не прыгать с моста. Как уточняет БЕЛТА , одной из причин этого поступка был проигрыш в казино.

21 июля примерно в 06.45 прохожие сообщили в милицию, что на мосту через реку Днепр по проспекту Пушкинскому мужчина перелез через ограждение и собирается спрыгнуть.

Видео: Никита Борисов, взято со страницы vk.com/my.mogilev

— Гражданином, который намеревался спрыгнуть с моста оказался 31-летний житель Могилева, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.



Фото: Игорь Лосев, взято со страницы vk.com/my.mogilev

Место оцепили, ГАИ частично перекрыла движение автомобилей на мосту. Внизу работники МЧС установили «куб жизни» на случай падения. Дежурили скорая помощь и водолазы ОСВОД.



Фото: Вадим Волчков, взято со страницы vk.com/my.mogilev

В результате переговоров милиционеры и психологи переубедили мужчину не сводить счеты с жизнью.

— Могилевчанин госпитализирован в учреждение здравоохранения. Проводится проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — добавили в УВД.