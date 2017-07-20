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Пьяный молодой человек зарезал дачницу в Молодечненском районе
21.07.2017 15:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл – Sputnik. Сотрудники Молодечненского райотдела Следственного комитета расследуют уголовное дело об убийстве в Молодечненском районе 66-летней женщины, сообщила Sputnik в пятницу Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Тело женщины в ее доме, где погибшая обычно жила летом, 10 июля нашли ее соседи. Сотрудники милиции и эксперты Государственного комитета судебных экспертиз осмотрели место происшествия и установили характер причиненных пенсионерке травм.
"По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 27-летний местный житель", – сказала Белоног.
Она также уточнила, что мужчине уже предъявлено обвинение п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство, совершенное с особой жестокостью), он взят под стражу.
По словам Белоног, нетрезвый подозреваемый 10 июля пробрался в дом женщины через окно, а затем избил ее и зарезал.
В настоящее время расследование преступление продолжается.
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Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, он взят под стражу.
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