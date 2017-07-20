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Пьяный молодой человек зарезал дачницу в Молодечненском районе

21.07.2017 15:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл – Sputnik. Сотрудники Молодечненского райотдела Следственного комитета расследуют уголовное дело об убийстве в Молодечненском районе 66-летней женщины, сообщила Sputnik в пятницу Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Пьяный молодой человек зарезал дачницу в Молодечненском районе
© Sputnik / Виктор Толочко
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Тело женщины в ее доме, где погибшая обычно жила летом, 10 июля нашли ее соседи. Сотрудники милиции и эксперты Государственного комитета судебных экспертиз осмотрели место происшествия и установили характер причиненных пенсионерке травм.

"По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 27-летний местный житель", – сказала Белоног.

Она также уточнила, что мужчине уже предъявлено обвинение п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство, совершенное с особой жестокостью), он взят под стражу.

По словам Белоног, нетрезвый подозреваемый 10 июля пробрался в дом женщины через окно, а затем избил ее и зарезал.

В настоящее время расследование преступление продолжается.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, он взят под стражу.

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