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Активистка Femen обнажилась перед Лукашенко, академик потерял сознание

21.07.2017 14:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Активистка движения Femen пыталась сорвать церемонию подписания документов в Киеве при участии президентов Беларуси и Украины, сообщил в пятницу телеканал "112".

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Киеве с официальным визитом, в рамках которого состоялась встреча с украинским коллегой Петром Порошенко.

Перед началом процедуры подписания двусторонних документов, посвященных сотрудничеству Беларуси и Украины, в зал выбежала девушка с обнаженной грудью и прокричала "Жыве Беларусь!", эти же слова были написаны у нее на теле.

Служба охраны вывела активистку движения Femen из зала. Участницы этого движения часто оголяются на людях в знак протеста.

В 2011-м Лукашенко уже "познакомился" с активистками Femen. Позже глава государства комментировал их акцию в центре Минска.

"Приезжали к нам голые какие-то женщины из Украины, и меня изображали там. Правда, у меня не такая грудь, как у них… Ходили, телепались тут", — сказал Лукашенко.

Глава государства тогда признал: он сказал их "не трогать" сотрудникам правоохранительных органов, иначе "они еще кому-нибудь свою грудь положат, сфотографируют, а потом скажут, что это я, или еще что-то".

"Все равно в интернет вывесят эту картинку — и миллионы просмотров", — отметил тогда президент.

Это не единственный инцидент на встрече двух лидеров: во время мероприятия с участием высокопоставленного гостя украинский чиновник потерял сознание и его вынесли из зала.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка пыталась сорвать подписание документов президентом Беларуси и его украинским коллегой Петром Порошенко.

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