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Микроавтобус Mercedes с 7 пассажирами перевернулся возле Гродно

21.07.2017 15:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл – Sputnik. Три женщины пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса Mercedes, в котором находились семь пассажиров, сообщили Sputnik в пятницу в УГА УВД Гродненского облисполкома.

Микроавтобус Mercedes с 7 пассажирами перевернулся возле Гродно
© Фото: Facebook / Александр Казючиц
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Авария произошла около 08:00 на 13-м километре дороги Гожа – Гродно, машина везла людей на работу в областной центр.

"Двигавшийся попутно Volkswagen, начал обгон микроавтобуса, но женщина-водитель поспешила завершить маневр, задев Mercedes", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что от удара микроавтобус снесло на обочину, а потом в кювет – там Mercedes  перевернулся. 

В аварии пострадали три женщины, все они доставлены для оказания помощи в больницу. 

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. По информации ГАИ, остальные пассажиры Mercedes не получили травм, так как были пристегнуты ремнями безопасности.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Остальные пассажиры Mercedes не получили травм, так как были пристегнуты ремнями безопасности.

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