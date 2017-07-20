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Микроавтобус Mercedes с 7 пассажирами перевернулся возле Гродно
21.07.2017 15:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл – Sputnik. Три женщины пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса Mercedes, в котором находились семь пассажиров, сообщили Sputnik в пятницу в УГА УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла около 08:00 на 13-м километре дороги Гожа – Гродно, машина везла людей на работу в областной центр.
"Двигавшийся попутно Volkswagen, начал обгон микроавтобуса, но женщина-водитель поспешила завершить маневр, задев Mercedes", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что от удара микроавтобус снесло на обочину, а потом в кювет – там Mercedes перевернулся.
В аварии пострадали три женщины, все они доставлены для оказания помощи в больницу.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка. По информации ГАИ, остальные пассажиры Mercedes не получили травм, так как были пристегнуты ремнями безопасности.
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Остальные пассажиры Mercedes не получили травм, так как были пристегнуты ремнями безопасности.
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