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Байкер врезался в Mazda в Речице, мотоциклист в больнице

21.07.2017 15:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл – Sputnik. Мотоциклист пострадал в результате аварии в Речице – байкер на мосту врезался в легковой автомобиль, сообщила газета "Днепровец".

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© Фото: ГАИ Гродно
Микроавтобус Mercedes с 7 пассажирами перевернулся возле Гродно

ДТП произошло накануне около 06:30 на съезде с моста через Сож на улице Фрунзе.

По предварительной информации, 24-летний молодой человек на Honda СBR из-за неправильно выбранной дистанции столкнулся с едущей впереди машиной Mazda 626.

В аварии байкер получил раны и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.

В настоящее время ГАИ проводит по факту ДТП проверку.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мотоциклист был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.

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