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Байкер врезался в Mazda в Речице, мотоциклист в больнице
21.07.2017 15:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл – Sputnik. Мотоциклист пострадал в результате аварии в Речице – байкер на мосту врезался в легковой автомобиль, сообщила газета "
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© Фото: ГАИ Гродно
ДТП произошло накануне около 06:30 на съезде с моста через Сож на улице Фрунзе.
По предварительной информации, 24-летний молодой человек на Honda СBR из-за неправильно выбранной дистанции столкнулся с едущей впереди машиной Mazda 626.
В аварии байкер получил раны и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.
В настоящее время ГАИ проводит по факту ДТП проверку.
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Мотоциклист был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.
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