Байкер врезался в Mazda в Речице, мотоциклист в больнице

МИНСК, 21 июл – Sputnik. Мотоциклист пострадал в результате аварии в Речице – байкер на мосту врезался в легковой автомобиль, сообщила газета " Днепровец ".

Гродно" title="ДТП под Гродно" class="">

Гродно" title="ДТП под Гродно" class=""> © Фото: ГАИ Гродно Микроавтобус Mercedes с 7 пассажирами перевернулся возле Гродно

ДТП произошло накануне около 06:30 на съезде с моста через Сож на улице Фрунзе.

По предварительной информации, 24-летний молодой человек на Honda СBR из-за неправильно выбранной дистанции столкнулся с едущей впереди машиной Mazda 626.

В аварии байкер получил раны и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.

В настоящее время ГАИ проводит по факту ДТП проверку.