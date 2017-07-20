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В Молодечненском районе пьяный парень с особой жестокостью убил 66-летнюю дачницу

21.07.2017 15:31 — ЧП | Tut.by  
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10 июля в одном из дачных домов Молодененского района нашли тело пенсионерки. В жестоком убийстве подозревают 27-летнего местного жителя. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

10 июля тело женщины с многочисленными травмами нашли соседи. В этом доме она проживала в летний сезон.

Задержан подозреваемый — 27-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК. Напомним, санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.

— Предварительно установлено, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина ночью 10 июля через окно проник в дом потерпевшей с целью лишения ее жизни из личной неприязни. Он избил женщину и нанес ей ножевые ранения. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, — рассказала Татьяна Белоног.

Подозреваемый задержан.

 
 
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Ее тело нашли соседи в дачном доме. Женщина проводила здесь летний сезон.

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