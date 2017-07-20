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Шаровая молния влетела в окно дома в Барановичах

21.07.2017 16:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл – Sputnik. Шаровая молния влетела в окно кухни в одном из домов в Барановичах во время грозы, сообщило в пятницу издание IntexPress.

Шаровая молния влетела в окно дома в Барановичах
© YouTube / kri kri
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Инцидент произошел накануне на улице Спокойной районного центра во время сильного ливня, сопровождавшегося грозой.

По словам местной жительницы, во время ЧП на кухне находились хозяйка дома, ее невестка и внучка.

"Вдруг в комнату через окно влетел маленький желтенький шарик и упал на пол прямо между ними. Раздался оглушительный звон", – сказала пенсионерка изданию.

Женщина также сообщила, что никаких следов от шаровой молнии на полу не осталось, а в соседней комнате вышли из строя телевизор и модем.

Как пишет издание, это уже второе подобное происшествие в данной семье за последние пять лет – молния уже залетала в данный дом, но тогда, как и 20 июля, обошлось без серьезных последствий.

 
Теги: Минск
 
 
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Никаких следов от шаровой молнии на полу не осталось, а в соседней комнате вышли из строя телевизор и модем.

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