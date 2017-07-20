Шаровая молния влетела в окно дома в Барановичах

МИНСК, 21 июл – Sputnik. Шаровая молния влетела в окно кухни в одном из домов в Барановичах во время грозы, сообщило в пятницу издание IntexPress .

Инцидент произошел накануне на улице Спокойной районного центра во время сильного ливня, сопровождавшегося грозой.

По словам местной жительницы, во время ЧП на кухне находились хозяйка дома, ее невестка и внучка.

"Вдруг в комнату через окно влетел маленький желтенький шарик и упал на пол прямо между ними. Раздался оглушительный звон", – сказала пенсионерка изданию.

Женщина также сообщила, что никаких следов от шаровой молнии на полу не осталось, а в соседней комнате вышли из строя телевизор и модем.

Как пишет издание, это уже второе подобное происшествие в данной семье за последние пять лет – молния уже залетала в данный дом, но тогда, как и 20 июля, обошлось без серьезных последствий.