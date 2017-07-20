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BMW с непристегнутыми пассажирами вылетел в кювет: двое погибших

21.07.2017 16:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Берестовицком районе, сообщила в пятницу пресс-служба ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

BMW с непристегнутыми пассажирами вылетел в кювет: двое погибших
© Фото: "Днепровец"
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Авария произошла сегодня утром на автодороге между Берестовицей и Крынками. Водитель BMW не справился с управлением, и на большой скорости вылетел в кювет.

В результате два человека (1991 и 1992 годов рождения) погибли на месте, еще один госпитализирован и находится в реанимации.

В ГАИ отметили, что никто из находившихся в салоне автомобиля не был пристегнут ремнями безопасности.

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет, специалисты ГКСЭ назначили ряд экспертиз.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Один человек находится в реанимации, в рамках расследования назначен ряд экспертиз.

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