BMW с непристегнутыми пассажирами вылетел в кювет: двое погибших

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Берестовицком районе, сообщила в пятницу пресс-служба ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла сегодня утром на автодороге между Берестовицей и Крынками. Водитель BMW не справился с управлением, и на большой скорости вылетел в кювет.

В результате два человека (1991 и 1992 годов рождения) погибли на месте, еще один госпитализирован и находится в реанимации.

В ГАИ отметили, что никто из находившихся в салоне автомобиля не был пристегнут ремнями безопасности.

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет, специалисты ГКСЭ назначили ряд экспертиз.