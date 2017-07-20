Милиция ищет свидетелей избиения парня на улице Есенина

Сотрудники уголовного розыска столицы разыскивают возможных очевидцев преступления, совершенного 16 июля в Московском районе, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Около 2.00 возле остановки общественного транспорта на улице Есенина неизвестные избили 27-летнего жителя Смолевичей и скрылись.

Милиция просит откликнуться людей, изображенных на фото, которые могли бы помочь в розыске злоумышленников.













Информацию, которая может помочь в поиске граждан, ставших очевидцами преступления, можно сообщить по телефонам: (029) 610−99−31, (029) 165−89−53, (029) 356−02−30.