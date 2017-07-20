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Милиция ищет свидетелей избиения парня на улице Есенина
Сотрудники уголовного розыска столицы разыскивают возможных очевидцев преступления, совершенного 16 июля в Московском районе,
Около 2.00 возле остановки общественного транспорта на улице Есенина неизвестные избили 27-летнего жителя Смолевичей и скрылись.
Милиция просит откликнуться людей, изображенных на фото, которые могли бы помочь в розыске злоумышленников.
Информацию, которая может помочь в поиске граждан, ставших очевидцами преступления, можно сообщить по телефонам: (029) 610−99−31, (029) 165−89−53, (029) 356−02−30.
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Возле остановки общественного транспорта на улице Есенина злоумышленники беспричинно избили жителя Смолевичей.
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Архив (ЧП)
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