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Милиция ищет свидетелей избиения парня на улице Есенина

21.07.2017 17:19 — ЧП | Tut.by  
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Сотрудники уголовного розыска столицы разыскивают возможных очевидцев преступления, совершенного 16 июля в Московском районе, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Около 2.00 возле остановки общественного транспорта на улице Есенина неизвестные избили 27-летнего жителя Смолевичей и скрылись.

Милиция просит откликнуться людей, изображенных на фото, которые могли бы помочь в розыске злоумышленников.






Информацию, которая может помочь в поиске граждан, ставших очевидцами преступления, можно сообщить по телефонам: (029) 610−99−31, (029) 165−89−53, (029) 356−02−30.

 
 
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Возле остановки общественного транспорта на улице Есенина злоумышленники беспричинно избили жителя Смолевичей.

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