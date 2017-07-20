МИНСК, 21 июл – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилевском районе фуру, которая перевозила 17 тысяч литров водки и спирта, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Могилевского облисполкома.



© Фото: УСД Могилевского облисполкома Милиция задержала в Кличевском районе фуру с 23 т "левого" спирта

Машину MAN с документами на груз, которые вызывали сомнения в подлинности, остановили на дороге Могилев – Бобруйск.

"Водитель, 58-летний житель Бобруйска, предоставил документы, согласно которым им перевозился антисептический раствор для обработки древесины", – сказали в УВД.

При этом в милиции отметили, что фактически в фуре было 17,3 тысячи литров водки и спирта. В качестве грузоотправителя в бумагах значилась фирма из России, а получателя – предприятие Минска, которое на самом деле не существует.

Водитель оперативникам пояснил, что водку и спирт он купил для собственных нужд и частичной реализации.