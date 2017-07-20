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Бобруйчанин купил 17 тонн водки и спирта "для себя"

21.07.2017 18:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилевском районе фуру, которая перевозила 17 тысяч литров водки и спирта, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Могилевского облисполкома.

Бобруйчанин купил 17 тонн водки и спирта "для себя"
© Фото: УСД Могилевского облисполкома
Милиция задержала в Кличевском районе фуру с 23 т "левого" спирта

Машину MAN с документами на груз, которые вызывали сомнения в подлинности, остановили на дороге Могилев – Бобруйск. 

"Водитель, 58-летний житель Бобруйска, предоставил документы, согласно которым им перевозился антисептический раствор для обработки древесины", – сказали в УВД.

При этом в милиции отметили, что фактически в фуре было 17,3 тысячи литров водки и спирта. В качестве грузоотправителя в бумагах значилась фирма из России, а получателя – предприятие Минска, которое на самом деле не существует.

Водитель оперативникам пояснил, что водку и спирт он купил  для собственных нужд и частичной реализации.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В качестве грузоотправителя в бумагах значилась фирма из России, а получателя – предприятие Минска, которое на самом деле не существует.

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