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Несколько магазинов затопило из-за ливня в Пинске

21.07.2017 23:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл – Sputnik. Несколько магазинов затопило в Пинске из-за проливного дождя, прошедшего в городе вечером в пятницу, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Несколько магазинов затопило из-за ливня в Пинске
© Pixabay
Штормпредупреждение объявлено на 22 июля по Брестчине и Гомельщине

В пятницу синоптики предупредили о сильных осадках в некоторых районах Беларуси: прогнозировались грозы и ливни, местами с градом.

Как сообщают в соцсетях жители Пинска, затопленным оказался ряд магазинов на улице Первомайской. По словам очевидцев, в настоящее время на место прибыли машины МЧС, которые откачивают воду из торговых объектов.

Кроме того, как пишут пинчане, подтопило и некоторые улицы районного центра, в частности, Кирова, Центральную, Карасева, Рокоссовского. 

По информации Гидромета, в субботу 22 июля в Брестской и Гомельской областях снова пройдут проливные дожди, в связи с неблагоприятной погодой по югу Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации Гидромета, в субботу 22 июля в Брестской и Гомельской областях снова пройдут проливные дожди.

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