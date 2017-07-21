МИНСК, 21 июл – Sputnik. Одну из жертв могилевские "черные риелторы" Игорь Гершанков и Семен Бережной, которым в пятницу 21 июля были вынесены смертные приговоры, похоронили заживо, сообщили в эфире телеканала ОНТ.



© AFP/ Vano SHLAMOV Совет Европы опечален вынесением двух смертных приговоров в Беларуси

Коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда 21 июля приговорила двух могилевских "черных риелторов" – Игоря Гершанкова и Семена Бережного – к смертной казни . Еще двоим фигурантам назначили длительные сроки отбывания наказания: Татьяне Гершанковой – 24 года лишения свободы в колонии общего режима, Борису Колесникову — к 22 годам и месяцу колонии строгого режима.

"Был создан конвейер смерти, который существовал на протяжении нескольких лет. Совершались циничные и бесчеловечные действия, связанные с подготовкой мест захоронения, в то же время, когда совершались сделки по продаже квартир", – рассказал телеканалу заместитель начальника криминальной милиции УВД Могилевского облисполкома Александр Муха.

Как стало известно следствию, руки и ноги одного из мужчин преступники связали скотчем, поэтому даже если бы он, одурманенный клофелином, пришел в себя, все равно не смог бы выбраться из могилы. Муха отметил, что мужчину закопали в могилу заживо.

Жертвами подсудимых стали шесть человек. Гершанков и Бережной выбирали их из числа одиноких, которые не отказывались выпить и имели задолженность по коммуналке. Знакомились под видом судебного исполнителя и молодой семейной пары, предлагали продать квартиру, покупали алкоголь, еду, а потом обещали помощь в приобретении бюджетного жилья.

Для убедительности преступники снимали на сутки жилье с хорошим ремонтом. Сделку предлагали отметить на природе, а потом поили жертв клофелином и убивали, иногда просто закапывая живьем.

Всех убитых хоронили на сельских кладбищах, чтобы не вызвать подозрений, так как в лесу погибших могли откопать дикие звери или найти грибники.

Как ранее сообщал Sputnik, Совет Европы уже выразил разочарование очередными смертными приговорами, вынесенными судом в Беларуси, назвав их бесчеловечной и несправедливой мерой наказания.