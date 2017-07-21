ДТП под Берестовицей: причины аварии c BMW установит экспертиза

МИНСК, 21 июл – Sputnik. Ряд экспертиз назначен по факту аварии с автомобилем BMW в Берестовицком районе, в которой погибли двое молодых людей, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном комитете судебных экспертиз.

Смертельное ДТП произошло рано утром в пятницу 21 июля: около 04:00 машина вылетела в кювет и перевернулась. В аварии погибли два молодых человека, третий был в тяжелом состоянии доставлен скорой в больницу. На месте кроме следователей работали эксперты ГКСЭ, которые назначили автотехническую, судебно-медицинскую и ряд других необходимых экспертиз.

"По результатам будут даны ответы на вопросы о причинах и времени наступления смерти, находились ли участники ДТП в состоянии опьянения, техническом состоянии транспортного средства", – сказали в ГКСЭ.

В комитете также отметили, что итоги работы экспертов позволят точно восстановить, как развивались события на дороге в момент ДТП.

Как ранее сообщал Sputnik, по факту аварии СК было возбуждено дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, никто из находившихся в машине молодых людей на момент ДТП не был пристегнут ремнями безопасности, что, вероятно, стало причиной столь тяжелых последствий произошедшего на дороге.

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