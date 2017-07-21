ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП под Берестовицей: причины аварии c BMW установит экспертиза

21.07.2017 20:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 июл – Sputnik. Ряд экспертиз назначен по факту аварии с автомобилем BMW в Берестовицком районе, в которой погибли двое молодых людей, сообщили Sputnik в пятницу в Государственном комитете судебных экспертиз.

ДТП под Берестовицей: причины аварии c BMW установит экспертиза
© Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
BMW с непристегнутыми пассажирами вылетел в кювет: двое погибших

Смертельное ДТП произошло рано утром в пятницу 21 июля: около 04:00 машина вылетела в кювет и перевернулась. В аварии погибли два молодых человека, третий был в тяжелом состоянии доставлен скорой в больницу. На месте кроме следователей работали эксперты ГКСЭ, которые назначили автотехническую, судебно-медицинскую и ряд других необходимых экспертиз.

"По результатам будут даны ответы на вопросы о причинах и времени наступления смерти, находились ли участники ДТП в состоянии опьянения, техническом состоянии транспортного средства", – сказали в ГКСЭ.

В комитете также отметили, что итоги работы экспертов позволят точно восстановить, как развивались события на дороге в момент ДТП.

Как ранее сообщал Sputnik, по факту аварии СК было возбуждено дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, никто из находившихся в машине молодых людей на момент ДТП не был пристегнут ремнями безопасности, что, вероятно, стало причиной столь тяжелых последствий произошедшего на дороге.

Читайте также:

BMW на закрытой для движения полосе в Бресте врезался в каток>>

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги работы экспертов позволят точно восстановить, как развивались события на дороге в момент аварии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Бобруйчанин купил 17 тонн водки и спирта "для себя"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика