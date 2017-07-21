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Ливень затопил несколько торговых павильонов в центре Пинска
Сильные дожди, которые нарыли Брестскую область 22 июля, подтопили центр Пинска.
Ливень обрушился на южные регионы Брестской области ближе к ночи. В Пинске проливной дождь затопил несколько улиц. «Первомайская 55 тонет», — сообщили пользователи
По сообщению очевидцев, ливень затопил все павильоны торгового центра на нижнем уровне. На помощь мелкому бизнесу прислали автоцистерну МЧС.
Кроме того сообщается о подтоплениях на улицах Кирова, Карасева, Рокоссовского. По словам жителей города, уровень воды поднялся выше бордюров.
Напомним, 20 июля
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На помощь приехала автоцистерна МЧС.
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Архив (ЧП)
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