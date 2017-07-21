Ливень затопил несколько торговых павильонов в центре Пинска

Сильные дожди, которые нарыли Брестскую область 22 июля, подтопили центр Пинска.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пинск ⓅⒾⓃⓈⓀ Pinsk (@pinskgram) Июл 21 2017 в 1:45 PDT

Ливень обрушился на южные регионы Брестской области ближе к ночи. В Пинске проливной дождь затопил несколько улиц. «Первомайская 55 тонет», — сообщили пользователи паблика Pinsk is love .



Фото: Даник Березюк vk.com/id268390845

По сообщению очевидцев, ливень затопил все павильоны торгового центра на нижнем уровне. На помощь мелкому бизнесу прислали автоцистерну МЧС.



Фото: vk.com/pinskislove

Кроме того сообщается о подтоплениях на улицах Кирова, Карасева, Рокоссовского. По словам жителей города, уровень воды поднялся выше бордюров.

Публикация от алинушка (@alinushkamalets) Июл 21 2017 в 12:50 PDT

Напомним, 20 июля стихия обрушилась на Барановичи . В результате сильных дождей оказались подтопленными ряд улиц города, а сильный ветер сносил биллборды и деревья.