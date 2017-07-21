Активистке Femen за обнаженную перед Лукашенко грудь грозит до 5 лет

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Активисте украинского незарегистрированного движения Femen Анжелине Диаш, которая была задержана в Киеве во время акции в здании администрации президента Украины, инкриминируется хулиганство, сообщил ее адвокат Ярослав Ярошенко.



© REUTERS Valentyn Ogirenko Активистка Femen обнажилась перед Лукашенко, министр потерял сознание

Инцидент произошел накануне днем во время церемонии подписания пакета двусторонних документов с участием лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Диаш обнажила грудь и прокричала "Жыве Беларусь!", после чего ее задержала охрана и передала полиции.

"Инкриминируют часть 3 статьи 296 Криминального кодекса Украины – хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти. Ночевала Анжелина в ИВС на Косогорном переулке", – сообщил Ярошенко.

Он также отметил, что Диаш Печерский районный суд в субботу 22 июля изберет меру пресечения.

Согласно санкции ч. 3 ст. 296 ККУ хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В Femen акцию Диаш прокомментировали протестом против визита Лукашенко в Киев.

Известно, что активистка проникла в администрацию президента по поддельному удостоверению издательской группы "Картель".

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