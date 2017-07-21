ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активистке Femen за обнаженную перед Лукашенко грудь грозит до 5 лет

22.07.2017 09:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Активисте украинского незарегистрированного движения Femen Анжелине Диаш, которая была задержана в Киеве во время акции в здании администрации президента Украины, инкриминируется хулиганство, сообщил ее адвокат Ярослав Ярошенко.

Активистке Femen за обнаженную перед Лукашенко грудь грозит до 5 лет
© REUTERS Valentyn Ogirenko
Активистка Femen обнажилась перед Лукашенко, министр потерял сознание

Инцидент произошел накануне днем во время церемонии подписания пакета двусторонних документов с участием лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Диаш обнажила грудь и прокричала "Жыве Беларусь!", после чего ее задержала охрана и передала полиции.

"Инкриминируют часть 3 статьи 296 Криминального кодекса Украины – хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти. Ночевала Анжелина в ИВС на Косогорном переулке", – сообщил Ярошенко.

Он также отметил, что Диаш Печерский районный суд в субботу 22 июля изберет меру пресечения.

Согласно санкции ч. 3 ст. 296 ККУ хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В Femen акцию Диаш прокомментировали протестом против визита Лукашенко в Киев.

Известно, что активистка проникла в администрацию президента по поддельному удостоверению издательской группы "Картель".

Читайте также:

Издатель: активистке Femen удостоверение не выдавали, оно поддельное>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Печерский районный суд в субботу 22 июля изберет меру пресечения Анжелине Диаш, которая голая бегала в администрации президента Украины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Ливень затопил несколько торговых павильонов в центре Пинска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика