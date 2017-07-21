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Активистке Femen за обнаженную перед Лукашенко грудь грозит до 5 лет
22.07.2017 09:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июл – Sputnik. Активисте украинского незарегистрированного движения Femen Анжелине Диаш, которая была задержана в Киеве во время акции в здании администрации президента Украины, инкриминируется хулиганство, сообщил ее адвокат Ярослав Ярошенко.
© REUTERS Valentyn Ogirenko
Инцидент произошел накануне днем во время церемонии подписания пакета двусторонних документов с участием лидеров двух стран – Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Диаш обнажила грудь и прокричала "Жыве Беларусь!", после чего ее задержала охрана и передала полиции.
"Инкриминируют часть 3 статьи 296 Криминального кодекса Украины – хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти. Ночевала Анжелина в ИВС на Косогорном переулке", – сообщил Ярошенко.
Он также отметил, что Диаш Печерский районный суд в субботу 22 июля изберет меру пресечения.
Согласно санкции ч. 3 ст. 296 ККУ хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
В Femen акцию Диаш прокомментировали протестом против визита Лукашенко в Киев.
Известно, что активистка проникла в администрацию президента
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Печерский районный суд в субботу 22 июля изберет меру пресечения Анжелине Диаш, которая голая бегала в администрации президента Украины.
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