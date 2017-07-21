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Два человека погибли при пожарах за сутки, несколько возгораний возникло из-за попадания молнии

22.07.2017 09:33 — ЧП | Tut.by  
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За минувшие сутки произошло несколько пожаров, при которых есть пострадавшие и погибшие. В Бресткой области несколько пожаров возникло из-за попадания молний, а в Витебской небольшое возгорание произошло в детском лагере, сообщили в МЧС.

Днем 21 июля при пожаре в жилом доме в деревне Болсуны Чечерского района Гомельской области погибла хозяйка, 58-летняя пенсионерка. Причина пожара устанавливается.

Поздно вечером спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме
в Славгороде Могилевской области по ул. Пионерской. В результате погиб 62-летний хозяин. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

В Пинске на ул. Юной произошел пожар в одной из квартир в жилом двухквартирном деревянном доме. Пострадал 61-летний хозяин. С предварительным диагнозом «термический ожог 8% площади тела, отравление продуктами горения, алкогольная интоксикация легкой степени» мужчина госпитализирован. Вероятная причина пожара — неосторожность при курении.

Четыре пожара за минувшие сутки произошли из-за попадания молнии — в Бресткой области повреждены три частные хозяйственные постройки и неэксплуатируемое кирпичное здание мастерских.

В Витебской области возгорание случилось в детском лагере. В 20.35 система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружила пожар в комнате на втором этаже трехэтажного кирпичного здания жилого корпуса на территории детского оздоровительного лагеря в деревне Малые Летцы. В результате пожара в комнате повреждены стены и имущество, закопчено потолочное перекрытие.

26-летний сторож сам тушил пожар и отравился продуктами горения, он госпитализирован. Причина пожара устанавливается.

 
 
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За минувшие сутки произошло несколько пожаров, при которых есть пострадавшие и погибшие. В Бресткой области несколько пожаров возникло из-за попадания молний, а в...

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