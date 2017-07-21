Обрушение здания в Шанхае: в больницах скончались пять человек

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Пять человек погибли в результате обрушения в Шанхае трехэтажного здания, сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.



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Дом, находящийся в районе Цзядин, разрушился днем в пятницу. О причинах чрезвычайного происшествия пока ничего не сообщается.

Спасатели начали работать на завалах сразу после обрушения, им удалось извлечь из-под строительных конструкций шесть человек живыми, пять из них позже умерли в больницах от полученных ранений.

В настоящее время компетентные органы ведут расследование обстоятельств разрушения дома. До настоящего времени на завалах работают сотрудники экстренных служб, продолжается спасательная операция.