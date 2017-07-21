ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обрушение здания в Шанхае: в больницах скончались пять человек

22.07.2017 11:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Пять человек погибли в результате обрушения в Шанхае трехэтажного здания, сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

Обрушение здания в Шанхае: в больницах скончались пять человек
© Sputnik/ Анна Буховцова
Туристы после землетрясения в турецком Бодруме ночевали на пляже

Дом, находящийся в районе Цзядин, разрушился днем в пятницу. О причинах чрезвычайного происшествия пока ничего не сообщается.

Спасатели начали работать на завалах сразу после обрушения, им удалось извлечь из-под строительных конструкций шесть человек живыми, пять из них позже умерли в больницах от полученных ранений.

В настоящее время компетентные органы ведут расследование обстоятельств разрушения дома. До настоящего времени на завалах работают сотрудники экстренных служб, продолжается спасательная операция.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До настоящего времени на завалах работают сотрудники экстренных служб, продолжается спасательная операция.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Два человека погибли при пожарах за сутки, несколько возгораний возникло из-за попадания молнии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика