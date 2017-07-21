Пожар произошел в детском летнем лагере в Витебском районе

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в детском летнем оздоровительном лагере в Витебском районе, сообщили Sputnik в субботу в Витебском областном УМЧС.

Сообщение о возгорании в комнате трехэтажного корпуса в детском лагере "Магистраль" УП "Витебское отделение БЖД", находящемся в деревне Малые Летцы, спасателям поступило накануне в 20:35.

"В результате пожара в комнате повреждены стены и имущество, закопчено потолочное перекрытие", – сказали в управлении.

По информации МЧС, в результате пострадал 26-летний сторож лагеря – он до прибытия спасателей сам пытался потушить огонь. Молодой человек с отравлением продуктами горения был госпитализирован.

В настоящее время спасатели устанавливают причины возникновения возгорания.