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Пожар произошел в детском летнем лагере в Витебском районе

22.07.2017 11:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июл – Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в детском летнем оздоровительном лагере в Витебском районе, сообщили Sputnik в субботу в Витебском областном УМЧС.

Пожар произошел в детском летнем лагере в Витебском районе
© Facebook /
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Сообщение о возгорании в комнате трехэтажного корпуса в детском лагере "Магистраль" УП "Витебское отделение БЖД", находящемся в деревне Малые Летцы, спасателям поступило накануне в 20:35.

"В результате пожара в комнате повреждены стены и имущество, закопчено потолочное перекрытие", – сказали в управлении.

По информации МЧС, в результате пострадал 26-летний сторож лагеря – он до прибытия спасателей сам пытался потушить огонь. Молодой человек с отравлением продуктами горения был госпитализирован.

В настоящее время спасатели устанавливают причины возникновения возгорания.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Пострадал 26-летний сторож лагеря – он до прибытия спасателей сам пытался потушить огонь.

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