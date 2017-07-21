Огненная пятница: молнии подожгли 4 здания в Брестской области

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Четыре пожара были зафиксированы в Брестской области из-за разрядов молний, сообщили Sputnik в субботу в Брестском областном УМЧС.

Накануне по территории области прошел сильный грозовой фронт, который сопровождался ливнями.

По информации спасателей, молнии подожгли три сарая – в деревне Вороцевичи (Ивановский район), Глинка (Столинский район) и Ракитно (Лунинецкий район).

Кроме того, из-за грозы загорелось неэксплуатируемое кирпичное здание мастерских в деревне Мочуль Столинского района.

В управлении отметили, что в результате ЧП никто из людей не пострадал, огнем здания получили различные повреждения.

Накануне в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Sputnik сообщили, что на субботу 22 июля в Брестской области снова объявлен оранжевый уровень опасности – там, как и на Гомельщине, опять ожидаются сильные дожди и грозы.

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