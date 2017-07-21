Пасынок сильным ударом кулака убил пенсионера в Барановичском районе

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Барановичского района, который подозревается в нанесении травм пенсионеру, от которых пожилой человек скончался, сообщили в эфире радио " Барановичи FM ".

Инцидент произошел в городском поселке Городище во время застолья, в ходе которого мужчины употребляли спиртные напитки.

По информации Барановичского РОВД, ситуация развивалась по стандартному сценарию: между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, и пасынок ударил родственника кулаком. Пожилой мужчина упал и сильно ударился, его скорая доставила в учреждение здравоохранения.

Как сообщили в эфире, впоследствии мужчина, который получил ушиб мозга, скончался в реанимационном отделении.

В отношении 44-летнего жителя деревни Трацевичи, избившего пенсионера, было возбуждено уголовное дело.