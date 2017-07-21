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Пасынок сильным ударом кулака убил пенсионера в Барановичском районе

22.07.2017 14:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июл – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Барановичского района, который подозревается в нанесении травм пенсионеру, от которых пожилой человек скончался, сообщили в эфире радио "Барановичи FM".

Пасынок сильным ударом кулака убил пенсионера в Барановичском районе
CC BY-SA 2.0 / Dave Crosby / Knife Blade II
Приехавшая из деревни в столицу женщина пыталась убить минчанина

Инцидент произошел в городском поселке Городище во время застолья, в ходе которого мужчины употребляли спиртные напитки.

По информации Барановичского РОВД, ситуация развивалась по стандартному сценарию: между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, и пасынок ударил родственника кулаком. Пожилой мужчина упал и сильно ударился, его скорая доставила в учреждение здравоохранения.

Как сообщили в эфире, впоследствии мужчина, который получил ушиб мозга, скончался в реанимационном отделении.

В отношении 44-летнего жителя деревни Трацевичи, избившего пенсионера, было возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожилой мужчина при падении получил сильный ушиб мозга, что привело к смерти.

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