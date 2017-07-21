Активистку Femen, оголившую грудь перед Лукашенко, могут освободить

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Активистку украинского незарегистрированного движения Femen Анжелину Диаш могут в субботу выпустить под личное поручительство, рассказал адвокат Ярослав Яценко.

Диаш должна предстать перед судом за хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти. Накануне днем она устроила протестную акцию во время церемонии подписания пакета двусторонних документов с участием лидеров двух стран — Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Обнажив грудь, Диаш прокричала "Жыве Беларусь!". После этого ее задержала охрана и передала полиции.

"Прокуратура подает в Печерский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения для Диаш в виде личного поручительства. Если судья сегодня рассмотрит это ходатайство, то Анжелину освободят", — сказал Яценко.

Ночь Диаш провела в изоляторе временного содержания. Заседание суда, на котором должна быть определена мера пресечения для активистки Femen, должно пройти в субботу, но в каком часу пока неизвестно даже адвокату.

Ранее в Femen прокомментировали акцию Диаш, объяснив ее протестом против визита Лукашенко в Киев. Выяснилось, что активистка проникла в администрацию украинского президента по поддельному удостоверению издательской группы "Картель".

Как сообщило издание "Деловая столица", девушке никогда не выдавалось удостоверение. Более того, документы издательской группы "Картель" имеют совершенно иной вид. Издательство в связи с данным фактом подало в полицию заявление.