ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активистку Femen, оголившую грудь перед Лукашенко, могут освободить

22.07.2017 15:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Активистку украинского незарегистрированного движения Femen Анжелину Диаш могут в субботу выпустить под личное поручительство, рассказал адвокат Ярослав Яценко.

Диаш должна предстать перед судом за хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти. Накануне днем она устроила протестную акцию во время церемонии подписания пакета двусторонних документов с участием лидеров двух стран — Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Обнажив грудь, Диаш прокричала "Жыве Беларусь!". После этого ее задержала охрана и передала полиции.

"Прокуратура подает в Печерский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения для Диаш в виде личного поручительства. Если судья сегодня рассмотрит это ходатайство, то Анжелину освободят", — сказал Яценко.

Ночь Диаш провела в изоляторе временного содержания. Заседание суда, на котором должна быть определена мера пресечения для активистки Femen, должно пройти в субботу, но в каком часу пока неизвестно даже адвокату.

Ранее в Femen прокомментировали акцию Диаш, объяснив ее протестом против визита Лукашенко в Киев. Выяснилось, что активистка проникла в администрацию украинского президента по поддельному удостоверению издательской группы "Картель".

Как сообщило издание "Деловая столица", девушке никогда не выдавалось удостоверение. Более того, документы издательской группы "Картель" имеют совершенно иной вид. Издательство в связи с данным фактом подало в полицию заявление.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Печерский районный суд Киева в субботу рассматривает дело о хулиганской выходке Анжелины Диаш, обнажившей грудь в присутствии глав государств Украины и Беларуси,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пасынок сильным ударом кулака убил пенсионера в Барановичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика