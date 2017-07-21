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25 торговых судов и рыбацких шхун сгорели в иранском порту

22.07.2017 16:25 — ЧП | Tut.by  
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В результате пожара в порту Канган на юге Ирана уничтожено 13 торговых судов и 12 рыбацких шхун и прогулочных катеров, сообщает иранское агентство Tasnim.

Как сообщил агентству руководитель Управления портов и судоходства провинции Бушер Мохаммед Мехди Панджари, на одном из пришвартованных судов загорелся насос для откачки воды. Пламя распространилось на весь пирс. «К счастью, обошлось без человеческих жертв, поскольку на судах не было экипажей», — заметил Панджари.

Ущерб, нанесенный пожаром, по предварительным подсчетам, составил примерно 80 млрд иранских реалов (около $ 2 млн). На момент пожара в порту были пришвартованы более 200 судов. Восемь человек получили ожоги разной степени тяжести или пострадали от отравления продуктами горения.

 
 
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Ущерб, нанесенный пожаром, по предварительным подсчетам, составил примерно $ 2 млн

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