Оголившую грудь активистку Femen выпустили под подписку о невыезде

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения для активистки украинского незарегистрированного движения Femen Анжелины Диаш меру пресечения в виде личного обязательства, сообщил адвокат Ярослав Яценко.

Диаш накануне, воспользовавшись поддельным удостоверением журналиста, прошла в администрацию президента Украины. Прессу собирали для освещения официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Киев и итогов переговоров с украинским коллегой Петром Порошенко.

Во время подписания документов Диаш обнажила грудь и прокричала "Жыве Беларусь" . Ее задержали, вывели из зала, доставили в милицию. Позже стало известно, что девушке инкриминируют хулиганство, соединенное с сопротивлением представителю власти.

"Анжелине избрана мера пресечения в виде личного обязательства", — написал Яценко.

Личное обязательство подразумевает, что подозреваемый берет на себя ответственность за исполнение ряда обязанностей, предусмотренных статьей 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В частности, отпущенный под личное обязательство должен периодически являться к определенному должностному лицу, не покидать населенный пункт, в котором зарегистрирован, а в случае изменения места жительства уведомлять следователя или суд об изменениях и так далее.

Адвокат просил суд отпустить Диаш без всяких условий, поскольку ее действия надо рассматривать не как политический протест, а как хулиганство, сообщает подробности белорусское радио "Свобода".

Не признает вины и сама активистка. Она заявила суду, что в ее действиях не было хулиганства.

"Это была акция, которая засвидетельствовала мою гражданскую позицию", — объяснила девушка.

Диаш также рассказала, что по основной специальности она педагог. Может преподавать английский язык, но в настоящее время не работает.

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