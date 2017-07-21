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Оголившую грудь активистку Femen выпустили под подписку о невыезде
22.07.2017 18:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июл — Sputnik. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения
Диаш накануне, воспользовавшись поддельным удостоверением журналиста, прошла в администрацию президента Украины. Прессу собирали для освещения официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Киев и итогов переговоров с украинским коллегой Петром Порошенко.
Во время подписания документов Диаш
"Анжелине избрана мера пресечения в виде личного обязательства", — написал Яценко.
Личное обязательство подразумевает, что подозреваемый берет на себя ответственность за исполнение ряда обязанностей, предусмотренных статьей 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В частности, отпущенный под личное обязательство должен периодически являться к определенному должностному лицу, не покидать населенный пункт, в котором зарегистрирован, а в случае изменения места жительства уведомлять следователя или суд об изменениях и так далее.
Адвокат просил суд отпустить Диаш без всяких условий, поскольку ее действия надо рассматривать не как политический протест, а как хулиганство, сообщает подробности белорусское
Не признает вины и сама активистка. Она заявила суду, что в ее действиях не было хулиганства.
"Это была акция, которая засвидетельствовала мою гражданскую позицию", — объяснила девушка.
Диаш также рассказала, что по основной специальности она педагог. Может преподавать английский язык, но в настоящее время не работает.
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Активистка Анжелина Диаш по основной специальности учительница английского языка, однако сейчас не преподает.
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