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Упавший в обморок при Лукашенко глава погранслужбы Украины в реанимации

22.07.2017 19:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июл — Sputnik. Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко по-прежнему находится в реанимации, цитируют украинские СМИ пресс-секретаря своего пограничного ведомства Олега Слободяна.

Упавший в обморок при Лукашенко глава погранслужбы Украины в реанимации
© REUTERS Valentyn Ogirenko
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"Ночь он провел под наблюдением врачей, пока его состояние стабильное, все жизненные показатели в норме", — рассказал Слободян.

Он добавил, что делать какие-то выводы рано. Подчиненные Назаренко в погранслужбе надеются на лучшее — "что он восстановится в ближайшее время и продолжит свои обязанности".

В ближайшее время, по словам пресс-секретаря украинской погранслужбы, Назаренко предстоит пройти обследование.

Виктор Назаренко потерял сознание в пятницу во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко по итогам встречи с Порошенко. Стоявшие рядом чиновники вынесли Назаренко из зала.

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Теги: Минск
 
 
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Врачи оценивают состояние здоровья Виктора Назаренко как стабильное, а коллеги надеются на лучшее.

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