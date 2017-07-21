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Упавший в обморок при Лукашенко глава погранслужбы Украины в реанимации
22.07.2017 19:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июл — Sputnik. Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко по-прежнему находится в реанимации, цитируют украинские СМИ пресс-секретаря своего пограничного ведомства Олега Слободяна.
© REUTERS Valentyn Ogirenko
"Ночь он провел под наблюдением врачей, пока его состояние стабильное, все жизненные показатели в норме", — рассказал Слободян.
Он добавил, что делать какие-то выводы рано. Подчиненные Назаренко в погранслужбе надеются на лучшее — "что он восстановится в ближайшее время и продолжит свои обязанности".
В ближайшее время, по словам пресс-секретаря украинской погранслужбы, Назаренко предстоит пройти обследование.
Виктор Назаренко потерял сознание в пятницу
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Врачи оценивают состояние здоровья Виктора Назаренко как стабильное, а коллеги надеются на лучшее.
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