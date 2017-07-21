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В России из-за разгерметизации салона экстренно сел пассажирский Boeing
Пассажирский Boeing, который летел из Симферополя в Москву, совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает
Лайнер принадлежал авиакомпании «Якутия» и летел из Крыма в московский аэропорт «Внуково».
«Во время полета над Краснодарским краем доложил о неполадках на борту и запросил экстренную посадку», — рассказал источник агентства.
По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал. Во время аварийной ситуации сработала автоматическая система подачи кислорода через индивидуальные маски.
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По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал.
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Архив (ЧП)
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