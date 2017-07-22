ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возле курортных районов Турции и Греции произошло два повторных подземных толчка

22.07.2017 23:57 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Эгейском море вблизи греческого острова Кос и рядом с берегами Турции и Греции произошли два мощных афтершока, сообщает греческая газета Kathimerini. Повторные сейсмические толчки были слабее по интенсивности по сравнению с главным землетрясением.


Фото: Reuters

Отмечается, что афтершоки произошли вечером 22 июля, примерно в 20.09 и 20.25 по местному времени, магнитудой 4,5 и 4,7 соответственно.

Эпицентр подземных толчков находился между островом Кос и турецким городом Бодрум.

Афтершоки стали самыми сильными после прошедшего 21 июля землетрясения, в результате которого погибли два человека.

Мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь на 21 июля. Основной удар стихии пришелся на курортный город Бодрум и греческий остров Кос. Российские граждане не пострадали.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что афтершоки произошли вечером 22 июля, примерно в 20.09 и 20.25 по местному времени, магнитудой 4,5 и 4,7 соответственно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В России из-за разгерметизации салона экстренно сел пассажирский Boeing
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика