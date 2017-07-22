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Возле курортных районов Турции и Греции произошло два повторных подземных толчка
В Эгейском море вблизи греческого острова Кос и рядом с берегами Турции и Греции произошли два мощных афтершока, сообщает греческая газета Kathimerini. Повторные сейсмические толчки были слабее по интенсивности по сравнению с главным землетрясением.
Отмечается, что афтершоки произошли вечером 22 июля, примерно в 20.09 и 20.25 по местному времени, магнитудой 4,5 и 4,7 соответственно.
Эпицентр подземных толчков находился между островом Кос и турецким городом Бодрум.
Афтершоки стали самыми сильными после
Мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь на 21 июля. Основной удар стихии пришелся на курортный город Бодрум и греческий остров Кос. Российские граждане не пострадали.
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Отмечается, что афтершоки произошли вечером 22 июля, примерно в 20.09 и 20.25 по местному времени, магнитудой 4,5 и 4,7 соответственно.
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Архив (ЧП)
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