МИНСК, 22 июл — Sputnik. Американский актер Джон Херд, известный во всем мире по роли отца Кевина Маккалистера в киноленте "Один дома" скончался в Калифорнии, сообщили местные СМИ.

Артисту было 72 года. По предварительной информации, горничные нашли Херда мертвым в гостинице, после чего вызвали полицию.

Причина смерти пока неизвестна. Издание TMZ сообщило, что в минувшую среду актер перенес легкую операцию на спине и находился в госпитале для восстановления.

Film and TV actor, John Heard has passed away at the age of 72. Best known for his role in Home Alone. He will forever missed ❤️ pic.twitter.com/Y1whWDbixN — Hollywood Century (@HWCentury) July 22, 2017 ​

Херд наиболее известен пороли Питера Маккалистера в невероятно популярном фильме "Один дома".

Однако он сыграл во многих других кинолентах и сериалах, среди которых "Гладиатор", "Клан Сопрано", "Большой" и "Пробуждение".