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Умер актер Джон Херд, сыгравший отца Кевина в фильме "Один дома"

22.07.2017 20:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июл — Sputnik. Американский актер Джон Херд, известный во всем мире по роли отца Кевина Маккалистера в киноленте "Один дома" скончался в Калифорнии, сообщили местные СМИ.

Артисту было 72 года. По предварительной информации, горничные нашли Херда мертвым в гостинице, после чего вызвали полицию.

Причина смерти пока неизвестна. Издание TMZ сообщило, что в минувшую среду актер перенес легкую операцию на спине и находился в госпитале для восстановления.

Херд наиболее известен пороли Питера Маккалистера в невероятно популярном фильме "Один дома".

Однако он сыграл во многих других кинолентах и сериалах, среди которых "Гладиатор", "Клан Сопрано", "Большой" и "Пробуждение".

 
Теги: Минск
 
 
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Херд еще в школе начал играть в театре, а в начале 1970-х стал профессиональным актером, дебют артиста в кино состоялся в комедийной драме "Между строк".

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