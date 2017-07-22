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Умер актер Джон Херд, сыгравший отца Кевина в фильме "Один дома"
22.07.2017 20:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июл — Sputnik. Американский актер Джон Херд, известный во всем мире по роли отца Кевина Маккалистера в киноленте "Один дома" скончался в Калифорнии, сообщили местные СМИ.
Артисту было 72 года. По предварительной информации, горничные нашли Херда мертвым в гостинице, после чего вызвали полицию.
Причина смерти пока неизвестна. Издание
Херд наиболее известен пороли Питера Маккалистера в невероятно популярном фильме "Один дома".
Однако он сыграл во многих других кинолентах и сериалах, среди которых "Гладиатор", "Клан Сопрано", "Большой" и "Пробуждение".
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Херд еще в школе начал играть в театре, а в начале 1970-х стал профессиональным актером, дебют артиста в кино состоялся в комедийной драме "Между строк".
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