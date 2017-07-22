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Два сильных афтершока произошли у греческого острова Кос

23.07.2017 08:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Сильные повторные толчки произошли один за другим в субботу у греческого острова Кос, который несколько дней назад пострадал от сильного землетрясения.

Два сильных афтершока произошли у греческого острова Кос
© Sputnik/ Анна Буховцова
Туристы после землетрясения в турецком Бодруме ночевали на пляже

В ночь на пятницу в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Его эпицентр находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, который также очень популярен среди туристов.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. На острове Кос в результате природной стихии погибли два человека — граждане Турции и Швеции, 120 человек пострадали. В Турции жертв нет.

Вечером в субботу произошел новый толчок магнитудой 4,4. Его эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от острова Кос, он залегал на глубине 10 километров. Через 16 минут после этого был зафиксирован еще один афтершок магнитудой 4,6.

После мощного землетрясения ночью в пятницу сотни жителей острова Кос и туристов решили провести ночь на улице, так как опасаются находиться в здании.

Белорусы, по данным МИД Беларуси, за медпомощью не обращались. Белорусские посольства в Турции и Греции продолжают отслеживать ситуацию.

Из-за землетрясения в курортных областях повреждения получили строения — в том числе гостиницы и даже больницы.

 
Теги: Минск
 
 
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Субботние афтершоки могут означать, что местным жителям и туристам вновь придется спать вне домов и отелей.

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