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Два сильных афтершока произошли у греческого острова Кос
23.07.2017 08:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Сильные повторные толчки произошли один за другим в субботу у греческого острова Кос, который несколько дней назад пострадал от сильного землетрясения.
© Sputnik/ Анна Буховцова
В ночь на пятницу в Эгейском море
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. На острове Кос в результате природной стихии погибли два человека — граждане Турции и Швеции, 120 человек пострадали. В Турции жертв нет.
Вечером в субботу произошел новый толчок магнитудой 4,4. Его эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от острова Кос, он залегал на глубине 10 километров. Через 16 минут после этого был зафиксирован еще один афтершок магнитудой 4,6.
После мощного землетрясения ночью в пятницу сотни жителей острова Кос и туристов решили
Белорусы, по данным МИД Беларуси, за медпомощью не обращались. Белорусские посольства в Турции и Греции продолжают отслеживать ситуацию.
Из-за землетрясения в курортных областях повреждения получили строения — в том числе гостиницы и даже больницы.
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Субботние афтершоки могут означать, что местным жителям и туристам вновь придется спать вне домов и отелей.
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