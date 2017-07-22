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Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Ростове
23.07.2017 08:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Самолет выполнял рейс 772 по маршруту Симферополь — Внуково вечером в субботу и совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Лайнер принадлежит авиакомпании "Якутия", в ней сообщили, что экстренная посадка была вызвана тем, что сработал датчик разгерметизации. Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия.
В компании отметили, что посадка прошла благополучно. Всех находившихся на борту 167 пассажиров разместили в гостиницах, им предоставили трансфер, еду и напитки. Все желающие могли сдать багаж в камеру хранения.
Пассажиры были отравлены автобусом в Краснодар для перелета утром в воскресенье в аэропорт Внуково.
Авиаперевозчик "Якутия" принес пассажирам рейса 772 извинения за предоставленные неудобства.
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Причины экстренной посадки самолета "Симферополь – Москва" будет расследовать спецкомиссия.
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