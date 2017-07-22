ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Седельный тягач перевернулся в Дрогичинском районе – есть пострадавшие

23.07.2017 12:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Авария произошла на автодороге М10 Кобрин — Гомель — граница Российской Федерации, седельный тягач опрокинулся в кювет, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

ДТП случилось недалеко от городского поселка Антополь — водитель перевернутого тягача оказался зажат. Когда спасатели прибыли на место аварии, из топливного бака происходило вытекание дизельного топлива. Пассажир машины покинул ее самостоятельно.

Сотрудники МЧС отсоединили аккумуляторные батареи, сделали пенную подушку и с помощью специальных инструментов деблокировали водителя.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водителя и пассажира тягача госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту аварии ГАИ РОВД Дрогичинского района проводит проверку. Почему седельный тягач оказался в кювете, не сообщается.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того как автомобиль опрокинулся в кювет, водитель не смог его покинуть, так как оказался зажат в салоне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Ростове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика