Седельный тягач перевернулся в Дрогичинском районе – есть пострадавшие

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Авария произошла на автодороге М10 Кобрин — Гомель — граница Российской Федерации, седельный тягач опрокинулся в кювет, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

ДТП случилось недалеко от городского поселка Антополь — водитель перевернутого тягача оказался зажат. Когда спасатели прибыли на место аварии, из топливного бака происходило вытекание дизельного топлива. Пассажир машины покинул ее самостоятельно.

Сотрудники МЧС отсоединили аккумуляторные батареи, сделали пенную подушку и с помощью специальных инструментов деблокировали водителя.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водителя и пассажира тягача госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту аварии ГАИ РОВД Дрогичинского района проводит проверку. Почему седельный тягач оказался в кювете, не сообщается.