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Девушка на Suzuki пострадала, врезавшись в столб в Гродно

23.07.2017 15:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье на улице Грандичской в Гродно, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Гродненской области.

Примерно в 2:20 ночи девушка, находясь за рулем легкового автомобиля "Сузузки", потеряла управление машиной. В результате она выехала за пределы проезжей части и столкнулась с осветительной опорой.

"Произошло возгорание автомобиля, а автолюбительница с травмами госпитализирована", — рассказали в ГАИ.

Подробностей аварии инспекторы не сообщили. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

На фотографиях с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Причем столб упал прямо на лобовое стекло над местом водителя.

Серьезная авария произошла 22 июля в Дрогичинском районе. На трассе М10 недалеко от городского поселка Антополь седельный тягач опрокинулся в кювет.

Водитель автомобиля оказался зажат в салоне, пассажир смог выбраться самостоятельно. Сотрудники МЧС деблокировали мужчину. В ГАИ Брестской области сообщили, что у транспортного средства на ходу произошла блокировка колес. Тягач ушел в неуправляемый занос.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В результате столкновения с осветительной опорой, машина загорелась, а водитель получила травмы.

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