Скончался первый советский миллионер Артем Тарасов

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Известный советский и российский бизнесмен Артем Тарасов умер на 68 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба партии "Яблоко".

"Умер Артем Михайлович Тарасов. Эту информацию нам сейчас подтвердила его помощница", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что о причине смерти пока не сообщается. Также дата и место похорон Тарасов станут известны завтра, 24 июля.

Тарасов в 1989 году был избран вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, в 1990 году — народным депутатом РСФСР. Он считается первым советским легальным миллионером.

На протяжении нескольких лет (с 1991 по 1993 годы) Тарасов жил в Лондоне. Вернувшись в Россию, он хотел стать президентом страны в 1996 году, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру. Затем он снова покинул родину и отправился с столицу Великобритании, где прожил до 2005 года.

В последние годы он управлял "Институтом инноваций" и венчурной компанией "Навеком". В сентябре прошлого года выдвигался в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

Тарасов имел звания кандидата технических наук, академика международной академии при Генеральном Консульстве ООН.