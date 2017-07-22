|
Скончался первый советский миллионер Артем Тарасов
23.07.2017 16:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Известный советский и российский бизнесмен Артем Тарасов умер на 68 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба партии "Яблоко".
"Умер Артем Михайлович Тарасов. Эту информацию нам сейчас подтвердила его помощница", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что о причине смерти пока не сообщается. Также дата и место похорон Тарасов станут известны завтра, 24 июля.
Тарасов в 1989 году был избран вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, в 1990 году — народным депутатом РСФСР. Он считается первым советским легальным миллионером.
На протяжении нескольких лет (с 1991 по 1993 годы) Тарасов жил в Лондоне. Вернувшись в Россию, он хотел стать президентом страны в 1996 году, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру. Затем он снова покинул родину и отправился с столицу Великобритании, где прожил до 2005 года.
В последние годы он управлял "Институтом инноваций" и венчурной компанией "Навеком". В сентябре прошлого года выдвигался в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".
Тарасов имел звания кандидата технических наук, академика международной академии при Генеральном Консульстве ООН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О причине смерти, дате и месте прощания семья Тарасова сообщит в понедельник.
|
Архив (ЧП)
Комментарии