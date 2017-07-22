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Корреспондент Sputnik попала под обстрел в Мосуле

23.07.2017 18:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Под обстрел попала корреспондент арабской редакции Sputnik Сара Нуреддин, находясь на западе Мосула, сообщает Sputnik International.

В момент пришествия Нуреддин снимала процесс разминирования в жилом районе Аль-Майдан рядом с главной мечетью Ан-Нури.

Нападавший, отмечает журналистка, находился на расстоянии около метра от нее и иракского солдата, поэтому женщине удалось отчетливо увидеть винтовку.

"Нападавший был с винтовкой типа М16 и находился в маленькой комнате с дыркой на крыше в начальной школе Ат-Тахира в старой части Мосула", — сообщила Нуредин.

Боевик продолжал вести огонь, когда пострадавшие укрылись в сожженных машинах на заднем дворе школы, отметила журналист. По ее мнению, нападавшим мог быть снайпером. Журналистке удалось связаться с бойцами иракских отрядов антитеррора, после чего они забрали их с места инцидента.

Иракский сопровождающий военнослужащий получил пять пулевых ранений в ногу, спину и лишился пальца. У корреспондента — ссадины и ушибы по всему телу.

Обоих доставили в госпиталь мечети Ан-Нури, где оказали первую помощь. Военнослужащего отвезли в американскую больницу, ему проводится операция по извлечению пуль, чтобы перевезти его на лечение в Багдад.

 
Теги: Минск
 
 
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У журналистки только ссадины, однако ранения получил сопровождавший ее иракский военнослужащий.

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